08 Ocak 2023, Pazar
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Son dakika: Suriye’nin kuzeyinde 2 terörist daha öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2023
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Son dakika: Suriye’nin kuzeyinde 2 terörist daha öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

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