DHKP-C’li Gülten Matur etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu

İddianamede, Matur'un, yakalandığında, DHKP/C terör örgütünün üyelerine verilen talimatlardan slogan atma, üst araması, parmak izi ve fotoğraf alma işlemlerinde direnme, ikram edilen yiyecekleri kabul etmeme, açlık grevine girme gibi talimatları bizatihi yerine getirerek, örgütsel tavır içerisinde olduğu kaydedildi.

Dosya kapsamına göre Matur'un, örgüt üyeleri arasında disiplini tesis etme, teşkilatlandırma, örgütün faaliyet planını yapma, stratejisini belirleme, diğer örgüt üyelerine görev ve talimat verme, aralarındaki koordinasyonu sağlama, faaliyetlerini denetleme ve buna benzer misyonu üstlenen kişi olduğu aktarıldı.

İddianamede, Matur'un 1993'ten bu yana örgütün belirli kısımlarında görev üstlendiği, tanık beyanlarından da anlaşılacağı üzere örgütün belirli bölgelerinde 2011'den itibaren yönetici pozisyonuna geldiği, DHKP/C silahlı terör örgütünün tutuklu ve hükümlü mensuplarına veya bunların ailelerine yardım eden TAYAD'ın bulunduğu Nurtepe'de sorumlu düzeyinde olduğu belirtildi.