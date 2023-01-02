Yanlış ayağından ameliyat edilen genç şikayetçi oldu! Doktordan şoke eden cevap

ŞİKAYETÇİ OLDU

Genç adam, yaşadıkları ardından polis merkezine başvurdu. Ameliyat öncesi sağ ayağında hiç bir ağrı olmadığını söyleyen Murat O., doktorların kusuru nedeniyle sağlam olan sağ ayağının ameliyat edildiğini, ayağında hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen doktorun ve diğer görevlilerin ayağında sıkıntı olduğunu söyleyerek suçtan kurtulmaya çalıştıklarını beyan etti.

Sağ ayağıyla ilgili 9 ay boyunca hiç bir tedavi yapılmadığı, röntgen ve ya MR çekilmediğini ve hiç bir tedavi uygulanmadığını kaydeden genç adam, doktor ve ameliyat ekibinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.