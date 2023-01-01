01 Ocak 2023, Pazar
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Hacizli mallar elektronik ortamda satılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.01.2023
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Hacizli mallar elektronik ortamda satılacak

Hacizli malların elektronik ortamda açık artırmayla satılabilmesine olanak sağlayan yeni uygulama, 2 Ocak tarihinden itibaren adliye bulunan tüm il ve ilçelerde hizmete açılacak.

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