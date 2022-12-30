İzmir Buca’da deprem son dakika | 30 Aralık İzmir depremi kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi? SON DEPREMLER

İzmir'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İzmir'in Buca ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.20'de yerin 4.5 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.