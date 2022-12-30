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İzmir Buca'da deprem son dakika | 30 Aralık İzmir depremi kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi? SON DEPREMLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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İzmir Buca’da deprem son dakika | 30 Aralık İzmir depremi kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi? SON DEPREMLER

Son dakika... İzmir'in Buca ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem saat 10.20'de yerin 4.5 kilometre altında gerçekleşti. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Peki, 30 Aralık İzmir depremi merkez üssü neresi? İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, son depremler listesi...

İzmir'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İzmir'in Buca ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.20'de yerin 4.5 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (30 ARALIK 2022)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.12.30 10:20:01 38.3668 27.1983 4.5 -.- 3.4 3.2 BUCA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 10:12:53 38.3655 27.2362 11.7 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 09:58:12 38.3575 27.2260 5.0 -.- 2.1 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 09:48:12 38.3533 27.2138 12.0 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.12.30 09:42:58 38.3817 27.2253 1.8 -.- 2.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 09:12:09 37.0908 28.4505 2.2 -.- 1.8 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.30 09:11:40 37.0798 28.3848 10.4 -.- 2.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.30 09:08:54 38.3412 27.2043 11.7 -.- 2.1 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 09:01:12 38.3058 27.2378 12.2 -.- 1.7 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel

2022.12.30 08:57:43 38.3422 27.2233 6.4 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 06:57:35 38.3417 27.2273 5.4 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 06:21:42 37.0903 28.4257 6.8 -.- 2.3 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.30 05:58:36 37.6353 30.7023 4.6 -.- 2.1 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2022.12.30 05:52:30 38.3272 27.2152 7.6 -.- 1.5 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel

2022.12.30 05:35:31 38.3407 27.2185 4.6 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 05:29:53 38.3545 27.2520 5.0 -.- 1.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 05:29:23 38.3512 27.2328 2.8 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 05:24:30 38.3340 27.2118 9.8 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 05:17:51 38.3502 27.2133 5.4 -.- 2.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.12.30 05:05:21 37.8950 29.2148 1.7 -.- 1.7 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2022.12.30 04:51:45 38.3575 27.2237 7.1 -.- 1.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 01:45:54 40.7510 30.8457 1.7 -.- 1.1 -.- KARADERE-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2022.12.30 01:40:37 40.7812 30.8985 5.0 -.- 1.1 -.- BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.30 01:25:39 38.1358 40.2960 9.4 -.- 1.7 -.- MERMER-SUR (DIYARBAKIR) İlksel

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