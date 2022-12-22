Asgari ücret bugün açıklanıyor! İşte merakla beklenen son rakamlar! Başkan Erdoğan öğle saatlerinde duyurabilir

8750 TL...

Enflasyon mücadele etmezsek bu rakamların da bir anlamı yok. 8000-8250 TL makul düzeylerde. 9 bin TL olursa işveren maliyeti daha da artıyor. Sosyal refah payı da olacak ama bu rakamlarda. En büyük ihtimal bence 8 bin 750 TL. Bunun maliyeti işverene 12 bin TL olacak.