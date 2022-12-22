Asgari ücret bugün açıklanıyor! İşte merakla beklenen son rakamlar! Başkan Erdoğan öğle saatlerinde duyurabilir
Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak olan zam miktarı bugün Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. A Haber Editörü Hakan Bacaksız Başkan Erdoğan'ın asgari ücreti öğle saatlerinde açıklayabileceği paylaşırken, konuya ilişkin dün gece Başkan Erdoğan, Bakan Vedat Bilgin'i kabul etmişti. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Türkiye'de 2023 yılında asgari ücrete yapılacak zam miktarı bugün Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak.
ÖĞLE SAATLERİNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
A Haber Editörü Hakan Bacaksız'ın aktardığı bilgiye göre Başkan Erdoğan asgari ücrete yapılacak olan zam miktarını öğle saatlerinde açıklayacak.
GECE SAATLERİNDE BAKAN BİLGİN'İ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti. Kritik görüşme sona ererken artık gözler yarın Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı rakama çevrildi.
"BİZİM SIRTIMIZDA KÜFE VAR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilere asgari ücretle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. TÜRK-İş'in 9 bin TL talebiyle ilgili soruya Başkan Erdoğan, "Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz" cevabını verdi.
"BEKLENTİLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTERİZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin, "Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz." dedi.
ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
Ekonomist Muhammet Bayram A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda bulunurken asgari ücrete yönelik beklediği zam miktarını açıkladı.
9 BİN SINIRI KONULDU
Biz aslında enflasyona göre bir hesaplama yapmıştık.Ortaya çıkan rakamlar 8000-8250 TL civarındaydı. 11 bin gibi rakamlar hayali rakamlar. Türk-İş Başkanı 9 bin TL sınırını koydu.
8 BİN TL PSİKOLOJİK SINIR OLDU
9 bin TL'nin altında olacağı kesin. İşveren de bu rakamı fiyatlayabilir. Asgari ücret açlık sınırının altında olmayacağı da kesin. Bakanlık da bir kamuoyu araştırması yaptı. Beklenen ücret 7845 TL. 8 bin rakamı da psikolojik olarak karşımıza çıktı.
8750 TL...
Enflasyon mücadele etmezsek bu rakamların da bir anlamı yok. 8000-8250 TL makul düzeylerde. 9 bin TL olursa işveren maliyeti daha da artıyor. Sosyal refah payı da olacak ama bu rakamlarda. En büyük ihtimal bence 8 bin 750 TL. Bunun maliyeti işverene 12 bin TL olacak.
İÇERİDEN ALDIĞIM DUYUM...
Türk İş Başkanı 7 binli rakamlarla bir alt sınır çizmişti. Devlet yetkililerince rakamın daha yüksek olduğu duyumları içeriden geldi bize. Yine aynı şekilde Türk-İş Başkanı'nı komisyona çağırmışlar. Rakamlar da 8500-8750 rakamları arasındaymış. Sonrasında Türk-İş Başkanı da 9 bin TL'nin altını kabul etmiyoruz diye açıklama yaptı.
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