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Türkiye'nin imzaladığı 7 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2022
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Türkiye’nin imzaladığı 7 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete’de

Türkiye ile Ekvator, İran, Kazakistan, Finlandiya, Tacikistan, Kosova ve Filistin arasındaki anlaşmalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı

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