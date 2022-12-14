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Başkan Erdoğan Türkmenistan'dan Türkiye'ye döndü

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Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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Başkan Erdoğan Türkmenistan’dan Türkiye’ye döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'daki temaslarının ardından özel uçak "TC-TUR" ile saat 18.10'da yurda döndü.

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