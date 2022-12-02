Son dakika: YSK ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "466 bin Suriyeli seçmen" iddiasına yalanlama
SON DAKİKA HABERİ Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, seçmen kütüklerinin sürekli bilgi toplamayla her seçim döneminde güncellendiğini belirterek, "YSK'nin incelemelerinin ardından hazırlanan seçmen listeleri son derece güvenlidir. Haberlerde iddia edildiği gibi bir raporumuz bulunmamaktadır." dedi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Nüfus kütüklerinde kayıtlı (vatandaşlık kazananlar dahil) doğum yeri Suriye olan 18 yaş ve üzeri 163 bin 44 kişi bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.
Akkaya, "YSK'ya ait seçmen kütüğüne ilişkin raporlarda, Suriyeli seçmen sayısının 466 bin 105 olduğu" yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Kurulun böyle bir rapor hazırlamadığını belirten Başkan Akkaya, "Seçmenleri doğum yerine göre kategorilendirdiğimiz bir çalışmamız da bulunmuyor." bilgisini verdi.
Akkaya, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adres kayıt sistemindeki verilerin sürekli bilgi toplanarak, her seçim döneminde güncellendiğini anlattı.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 47'nci maddesi gereğince bu listelerin, seçime katılma hakkına sahip siyasi partilere de verildiğini hatırlatan Akkaya, şunları söyledi:
"Seçmen kütükleri, sürekli bilgi toplanarak, her seçim döneminde güncelleniyor. Yapılan incelemelerin ardından listeler 'Sandık Bölgesi Askı Listesi' haline getiriliyor. İtiraz ve incelemelerin de tamamlamasıyla seçmen kütüğü listesi kesinleştirilerek, sandık seçmen listesi son halini alıyor."
İlgili yasa maddeleri uyarınca, bugüne kadar sistemin böyle işlediğini belirten Akkaya, "YSK'nin incelemelerinin ardından hazırlanan seçmen listeleri son derece güvenlidir. Haberlerde iddia edildiği gibi bir raporumuz bulunmamaktadır." dedi.
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN "SEÇMEN KÜTÜKLERİNE" İLİŞKİN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Nüfus kütüklerinde kayıtlı (vatandaşlık kazananlar dahil) doğum yeri Suriye olan 18 yaş ve üzeri 163 bin 44 kişi bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.
Genel Müdürlük tarafından, bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan "Seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Günümüz itibarıyla 125 bin 563'ü 18 yaş ve üzeri, 96 bin 108'i çocuk olmak üzere 221 bin 671 Suriyeli, Türk vatandaşlığını kazanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bilindiği üzere bir kişinin doğum yerinin yurt dışı olması o kişinin yabancı olduğu anlamına gelmediği gibi Türk vatandaşlığını kazandığı anlamına da gelmemektedir. Yani vatandaşlık kazananların dışında kalan bu kişiler, yurt dışında doğan, anne ve/veya babası Türk vatandaşı olan (doğumla Türk vatandaşı olan) vatandaşlarımızdır.
Bu kapsamda nüfus kütüklerinde kayıtlı (vatandaşlık kazananlar dahil) doğum yeri Suriye olan 18 yaş ve üzeri 163 bin 44 kişi bulunmaktadır."
Açıklamada, seçmen kütüğünün oluşturulma sürecine de yer verilerek, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Genel Müdürlüğümüzden temin edilen ham verilerle birlikte, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 7'nci ve 8'inci maddelerinde belirtilen hususlara göre, diğer kurumlardan aldığı veriler (silah altında bulunanlar, askeri öğrenciler, kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklı olanlar) düzenlenerek seçmen kütüğü oluşturulmakta ve bu ham veriler, YSK tarafından siyasi partilerle paylaşılmaktadır." ifadesine yer verildi.
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