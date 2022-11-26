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Arjantin - Meksika CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 26.11.2022
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Arjantin - Meksika CANLI ANLATIM

Arjantin, Dünya Kupası'nda ilk galibiyet için sahaya çıkıyor 2022 Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika ile karşılaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayan mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor.

İlk maçında öne geçmesine karşın Suudi Arabistan'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen ve 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arjantin, kupadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Meksika ise Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Polonya ile 0-0 berabere kalmıştı.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde 3 kez karşılaşırken, üçünden de "Tangocular" galip ayrıldı.

İLK 11'LER

Arjantin: Martinez, Montiel, Otamendi, Lisandro, Acuna, De Paul, Rodriguez, Mac Allister, Messi, Lautaro Martinez, Di Maria

Meksika: Ochoa, Alvarez, Araujo, Moreno, Montes, Gallardo, Guardado, Herrera, Chavez, Lozano, Vega

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