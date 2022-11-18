Marmara Denizi'nde Sudan’dan gelen tahıl gemisi karaya oturdu
GÜNDEM DHA
Sudan’dan İstanbul'a giden tahıl gemisi Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gemiyi bulunduğu yerden kurtardı.
Charles adlı 186 metre boyundaki boş dökme yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-7 ve Nazım Tur römorkörü, KIYEM-3 botu, kılavuz kaptanlar ve balıkadam ekibi olay yerine gönderildi.
KURTARTILDI
Tahıl gemisi bulunduğu yerden kurtarılarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kartal açıklarına demirletildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Süper Lig maçları ne zaman, hangi gün? Süper Lig 15. hafta maçları ne zaman oynanacak?
- Masterchef eleme adayları kim oldu? 17 Kasım Masterchef hangi takım kazandı? Dün gece yaşananlar...
- VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- House Of The Dragon 2. sezon ne zaman? House Of The Dragon 2. sezon olacak mı, var mı?
- Çocuklar Duymasın'dan Kuruluş Osman'a transfer! Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında? Alpaslan Özmol nereli?
- KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman atacak? 18 Kasım Mazot ve gübre desteği yattı mı? Ödeme tarihleri...
- EYT maaşları ne kadar, kaç TL olacak? En düşük EYT'li maaşı belli oldu mu, ne zaman yatacak?
- Duy Beni bitiyor mu, final mi yapacak? Duy Beni neden final yapıyor, açıklama geldi mi?
- TOKİ Ankara kura sonuçları 3+1 2022 isim listesi ne zaman açıklanacak? Sincan, Mamak, Etimesgut, Gölbaşı kura çekimi tarihi açıklandı mı?
- EYT'linin maaş hesabı netleşti! 1996, 1998, 1999 sigorta girişliler... 3600 gün yeterli olacak! 1,2,3 dönemli güncel liste...
- 73 bin lira karşılıksız veriliyor! Evleneceklere ilaç gibi gelecek! Bankadan anında alabilirsiniz! 24, 25, 26, 27 yaşındakiler...