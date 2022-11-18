Marmara Denizi’nde Sudan’dan gelen tahıl gemisi karaya oturdu

Charles adlı 186 metre boyundaki boş dökme yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-7 ve Nazım Tur römorkörü, KIYEM-3 botu, kılavuz kaptanlar ve balıkadam ekibi olay yerine gönderildi.