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Marmara Denizi'nde Sudan’dan gelen tahıl gemisi karaya oturdu

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2022
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Marmara Denizi’nde Sudan’dan gelen tahıl gemisi karaya oturdu

Sudan’dan İstanbul'a giden tahıl gemisi Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gemiyi bulunduğu yerden kurtardı.

Sudan'dan İstanbul'a ilerleyen Charles isimli tahıl gemisi karaya oturdu.

Charles adlı 186 metre boyundaki boş dökme yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-7 ve Nazım Tur römorkörü, KIYEM-3 botu, kılavuz kaptanlar ve balıkadam ekibi olay yerine gönderildi.

KURTARTILDI

Tahıl gemisi bulunduğu yerden kurtarılarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kartal açıklarına demirletildi.

Kuru yük gemisi karaya oturdu KURU YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU

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