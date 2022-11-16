Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci personel alımı ne zaman? 110 sözleşmeli kütüphaneci alımı başvuru şartları neler?
Kültür ve Turizm Bakanlığı "kütüphaneci" pozisyonuna 110 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, kütüphaneci personel alımı ne zaman? Sözleşmeli kütüphaneci alımı başvuru şartları neler? Sözlü sınav değerlendirmesi nasıl yapılacak? İşte, tüm merak edilenler...
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli kütüphaneci alımı ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı sözlü sınav sonuçlarına göre "kütüphaneci" pozisyonuna 110 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci personel alımı ne zaman? 110 sözleşmeli kütüphaneci alımı başvuru şartları neler? Sözlü sınav değerlendirmesi nasıl yapılacak? İşte, ayrıntılar...
Bakanlık tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre çalıştırılmak üzere bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 110 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır."
GENEL ŞARTLAR NELER?
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
ÖZEL ŞARTLAR
1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.
3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.
BAŞVURU YAPILABİLECEK İLLER VE KONTENJANLAR
Adıyaman (1), Afyonkarahisar (3), Aksaray (1), Amasya (1), Antalya (1), Ardahan (2), Aydın (2), Balıkesir (2), Bilecik (2), Bingöl (1), Bolu (2), Burdur (4), Bursa (2), Çanakkale (2), Çankırı (1), Denizli (4), Diyarbakır (1), Düzce (2), Edirne (1), Elazığ (3), Erzincan (4), Erzurum (3), Eskişehir (2), Gaziantep (1), Giresun (2), Gümüşhane (3), Isparta (2), İzmir (9), Karabük (1), Kars (1), Kastamonu (3), Kayseri (3), Kırıkkale (1), Kırklareli (2), Kocaeli (2), Kütahya (3), Manisa (1), Mardin (2), Mersin (1), Muğla (2), Muş (2), Nevşehir (2), Rize (4), Sakarya (3), Sivas (3), Şanlıurfa (3), Şırnak (1), Tekirdağ (2), Tokat (1), Trabzon (1), Tunceli (1), Van (1).
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
1. Başvurular elektronik ortamda 05.12.2022- 19.12.2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.
3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ
Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;
a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
Konularında; Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların sözlü sınavda aldıkları puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir.
3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır.
4. Atamaya hak kazanan adayların atamaları il ve/veya ilçelere yapılacaktır.
SÖZLÜ SINAV NEREDE HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.
2. Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste belirlenecektir.
3.Yapılan sözlü sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
4. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- NATO 4. ve 5. maddeleri nedir, ne anlama geliyor? 4. maddenin içeriği nedir? Devreye girerse ne olur? NATO üyesi ülkeler hangileri?
- Yunanistan Lavrion Kampı nerede? Taksim patlaması faili terörist Ahlam Albashır Lavrion Kampı'nda infaz edilecekti
- İSKİ su kesintisi saatleri: 16 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bayrampaşa, Esenler, Güngören...
- Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci personel alımı ne zaman? 110 sözleşmeli kütüphaneci alımı başvuru şartları neler?
- FED TOPLANTI TAKVİMİ | FED faiz toplantısı Aralık 2022 ne zaman? FED faiz kararı açıklanacağı tarih belli oldu mu?
- Polonya'da ne oldu, füze mi düştü? Polonya'ya atılan füze kime ait? Polonya'ya neden füze atıldı? Rusya mı Ukrayna mı? Polonya'ya kim saldırdı?
- Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor mu, bilmecesi çözüldü! Hayranlarının ağzı kulaklarına vardı! Necati Şaşmaz net tarihi açıkladı
- Altında yükseliş durdurulamıyor! Çeyrek 1.750, gram 1.065 TL! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 16 Kasım güncel altın fiyatları
- AYÇİÇEK YAĞI 35 TL'den...Tarım Kredi Kooperatif Market'te BÜYÜK KAMPANYA! İşte, yeni indirimli ürünler listesi...
- GSB personel alımı başvuru başladı mı? 2022 GSB sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve şartlar... Kimler başvurabilecek?
- TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir Arsa kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ İlk Evim Arsa kura takvimi açıklandı mı? TOKİ Arsa kuraları ne zaman?
- En az ilkokul mezunu KPSS'siz on binlerce kişi alınacak! İŞKUR açık iş ilanları tek tek yayımlandı! İşte güncel liste