Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli kütüphaneci alımı ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı sözlü sınav sonuçlarına göre "kütüphaneci" pozisyonuna 110 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci personel alımı ne zaman? 110 sözleşmeli kütüphaneci alımı başvuru şartları neler? Sözlü sınav değerlendirmesi nasıl yapılacak? İşte, ayrıntılar...

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre çalıştırılmak üzere bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 110 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır."