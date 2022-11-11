Ninja Kaplumbağalar ve Türkiye’deki pizza kültürü! Algı yönetimi hayatları böyle değiştiriyor... Kadınlar sigaraya nasıl başladı?

ALGI HER ZAMAN DAHA GERÇEKTİR

Dijital İletişim Uzmanı Said Ercan Algı Yönetimi'ne ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Algılar her zaman daha gerçektir. Algı yönetimi kimin işine yarıyorsa onun için o kadar gerçektir. Pireyi deve yaparsınız bu da bir algı yönetimi. Tek bir şey yapmıyorsunuz ama bir şeylere daha az tepki verir olduk.

The Economist dergisi İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nı gösterdi mesela. Mısır Çarşısı'nın bomboş haliyle bir fotoğrafını koymuşlar ve Türkiye'de ekonomi durgun mesajı vermeye çalışıyorlar. Burada bir algı yönetimi var.