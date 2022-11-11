Ninja Kaplumbağalar ve Türkiye'deki pizza kültürü! Algı yönetimi hayatları böyle değiştiriyor... Kadınlar sigaraya nasıl başladı?
Dünya genelinde algı operasyonları normalde toplumların tepki vereceği şeyleri normalleştirirken, hayatımızı da kökünden değiştiriyor. A Haber olarak sizler için pizzanın Türkiye'ye gelişi ve Ninja Kaplumbağalar çizgi filmiyle olan bağlantısını, Muhammed Ali ile Rocky arasındaki bağı ve kadınların sigaraya dünya genelinde nasıl başlatıldığını araştırdık. İşte çarpıcı gerçekler...
A Haber Muhabiri Merve Özkan dünya tarihinde yapılan algı operasyonlarının insanların hayatını nasıl etkilediğine yönelik çarpıcı bilgiler paylaştı.
SATIN ALDIĞIMIZ ÜRÜNLER ÖNCEDEN PLANLANIYOR
Satın aldığınız ürünlerin tohumlarının siz daha çocukken hatta bebekken size atıldığını biliyor musunuz? Bugün normal olarak kabul edilen çok sayıda şey yıllar öncesinde planlanmıştı.
PİZZA TÜRKİYE'YE NASIL GELDİ?
1989 yılında Türkiye pizza ile tanıştı. Ünlü firma Türkiye'de 2-3 firma açarak pazarın nabzını yokladı. Ama Türk halkı pizzayı sevmedi o dükkanlar kapandı.
Tarihler 1991 yılını gösterdiğinde ise "Ninja Kaplumbağa" çizgi filmi dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Türkiye'de de tutulan çizgi filmin pazarlamasında da çok sayıda ürün çıktı.
1994 yılında Türkiye'de çocuklar Ninja Kaplumbağalar çizgi filminde ödül olarak yenilen pizzaya büyük bir ilgi göstermeye başlarken, büyüklerinden pizza istemeye başladı.
1989'da Türkiye piyasasından çekilen pizza zinciri, Türkiye'ye geri döndü ve giderek farklı dükkanlar açmaya başladı. İzlenen çizgi filmlerde büyük bir algı yönetimi yapılıyor.
ALGI HER ZAMAN DAHA GERÇEKTİR
Dijital İletişim Uzmanı Said Ercan Algı Yönetimi'ne ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Algılar her zaman daha gerçektir. Algı yönetimi kimin işine yarıyorsa onun için o kadar gerçektir. Pireyi deve yaparsınız bu da bir algı yönetimi. Tek bir şey yapmıyorsunuz ama bir şeylere daha az tepki verir olduk.
The Economist dergisi İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nı gösterdi mesela. Mısır Çarşısı'nın bomboş haliyle bir fotoğrafını koymuşlar ve Türkiye'de ekonomi durgun mesajı vermeye çalışıyorlar. Burada bir algı yönetimi var.
MUHAMMED ALİ VE ROCKY GERÇEĞİ
1975 yılında ABD-Vietnam savaşı yaşanırken ünlü boksor Muhammed Ali Müslüman olmuş. Muhammed Ali de askere gitmeyi reddediyor. Sonrasında Rocky Balboa filmi çekiliyor. Bu filmde beyaz bir boksör, ABD askerleriyle poz veriyor. Bu durum sonrası Muhammed Ali'nin ünü düşmeye başlıyor çocuklar Rocky'i örnek almaya başlıyor. Alın size yediğimiz bir algı.
KADINLARIN SİGARA İÇMESİNİN YAYGINLAŞMASI
1900'lü yılların başında ABD'de kadınların sigara içmesi ayıplanıyordu. Bir grup feminist kadınla anlaşma yapıldı ve yürüyüş esnasında sigara içmeleri istendi. Bu olay medyada da yer aldı ve sigara içen kadın oranı yüzde 5'lerden yüzde 12'lere çıktı. Sonrasında da sigara satışları patladı.
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