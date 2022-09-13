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Ankara ve İstanbul'da FETÖ operasyonu!

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Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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Ankara ve İstanbul’da FETÖ operasyonu!

Son dakika haberine göre Bu sabah saatlerinde Ankara ve İstanbul merkezli birçok ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda gözaltı kararı bulunuyor.

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