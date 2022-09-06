06 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kanı yerde kalmadı! PKK’nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika: Kanı yerde kalmadı! PKK’nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
ABONE OL
Son dakika: Kanı yerde kalmadı! PKK’nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Van'ın Bahçesaray ilçesinde arazi araması sırasında çıkan silahlı çatışmada etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1’inin Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan ve örgütün sözde Tatvan sorumlusu olan 'Bervedan Serhabun' kod adlı Yusuf Gül olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA