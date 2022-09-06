İstanbul'u sağanak vurdu! Meteoroloji'den peş peşe uyarı | Yağmur kaç gün sürecek?
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan uyarılarından ardından sağanak yağış başladı. İstanbul'un birçok ilçesini vuran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Peki İstanbul'da başlayan sağanak yağmur kaç gün sürecek? İşte Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri sonrası İstanbul için yapılan uyarılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sağank uyarısı sonrası İstanbul'da yağmur başladı. Hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağmurların görüleceği bir hafta olacağı belirtilmişti. Peki İstanbul'daki yağmur kaç gün sürecek?
BİRÇOK BÖLGE İÇİN PEŞ PEŞE UYARI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sivas çevreleri, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan'ın güney ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İSTANBUL İÇİN SON GÜN
İstanbul için günlerdir devam eden yağmur uyarılarında sona gelindi. Bugün yağmaya başlayan ve gün boyun kesim kesim devam etmesi beklenen yağmur, İstanbul'da uzaklaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada haftanın geri kalanında İstanbulluları güneşli bir havanın beklediği belirtildi.
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