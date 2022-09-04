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MSB nefes kesen o tırmanışı paylaştı! Binlerce komando aynı anda görüntülendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.09.2022
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MSB nefes kesen o tırmanışı paylaştı! Binlerce komando aynı anda görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla Davraz Dağı’na yapılan en kalabalık tırmanışın görüntülerini paylaştı. Burdur ve Eğirdir garnizonunda görevli komandoların katıldığı nefes kesen tırmanış sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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