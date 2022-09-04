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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, And Topluluğu'na gözlemci üye oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.09.2022
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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, And Topluluğu’na gözlemci üye oldu

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Peru, Kolombiya, Ekvator ve Bolivya'nın üyesi olduğu ekonomik entegrasyon örgütü And Topluluğu'na 'gözlemci üye' olduğunu açıkladı.

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