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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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