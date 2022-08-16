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Son dakika | Zincir marketlere bir kötü haber daha! Adalet taleplerini reddetti

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Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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Son dakika | Zincir marketlere bir kötü haber daha! Adalet taleplerini reddetti

Rekabet Kurumu'nun zincir marketlere yönelik 'rekabet ihlali' soruşturmasında 2,7 milyar lira cezası kesilen 5 zincir market ve 1 tedarikçi, kararı mahkemeye taşırken, yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava reddedilmişti. Ret kararını üst mahkemeye götüren zincir marketlerden 4'ünün itirazı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8'inci İdari Dava Dairesi tarafından da reddedildi.

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