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Kocaeli'de 170 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Kocaeli’de 170 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Son dakika haberine göre Kocaeli ve bölge illerinde, düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları devam ediyor. Yurda yasa dışı yollardan giren 170 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

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