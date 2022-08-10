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Yunanistan göçmenleri Türk kara sularına böyle itti! O anları İHA görüntüledi

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Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Yunanistan göçmenleri Türk kara sularına böyle itti! O anları İHA görüntüledi

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı ile tespit edildiğini açıkladı.

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