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Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.08.2022
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Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama’yı kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor’u resmi törenle karşılayacak.

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