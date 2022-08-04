CHP'lileri birbirine düşüren ifşalar! Jahrein OKTROLL adlı grubu ele verdi! Sosyal medya fenomeninden bombardıman...
Jahrein olarak tanınan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, CHP'nin trol ordusu kurduğuna yönelik iddialarda bulunmasının ardıandan şimdi de “OKTROLL” olarak adlandırılan CHP trollerini sosyal medyadan ifşa etmeye başladı. CHP'nin sosyal medyadaki trollerini suçlayan sonuç farklı iddialarda da bulundu. Sonuç’un CHP'nin troll ordusunun finansmanından, bot hesaplarla anketlerin manipüle edildiğine dair birçok iddiası sosyal medyada da gündem oldu. İşte o paylaşımlar...
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yaklaşan seçimler önce manipülasyon ve algı yönetimi için troll ordusu kurduğuna yönelik iddialar sonrasında Jahrein adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, Twitter hesabından "OKTROLL" olarak adlandırılan CHP trollerini ifşa ederek CHP hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.
CHP TROLL ORDUSUNU TEK TEK İFŞALADI
CHP yönetimi tarafından desteklenen bu troll ordusunun çalışmalarını sosyal medya hesabından bir dizi iletiyle ifşa eden Ahmet Sonuç, bu troll yapısının içerisinde terör örgütü sempatizanı kişilerin de olduğunu iddia etti. Sonuç, ilk olarak sosyal medya hesabından kendisi hakkında iddialarda bulunanlara da cevap verdi. Sonuç, "Aylardır Nevşin Mengü'nün yancısı Mehmet Can B. gibi tipler beni ve ülkenin gerçek gündemini, sorunlarını kafaya takan birçok insanı şöyle troll, böyle troll, şöyle organize, böyle fonlanıyor diye yaftalamaya çalıştı. Kanıtları da paintten çizilmiş bu saçmalıklardı" diyerek ifşaya başladı.
SOFRAYI TOPLAYIP HESABI KESECEĞİM
CHP trol ordusu OKTROLL ajansını "ifşalayacağım" diyen Sonuç, "Ben size bu akşam iç yazışmaları dâhil OKTROLL ajansını ifşalayacağım. Aslında ben pek bir şey yapmadım. Bunlar aralarında kliklere bölündükleri için sabahtan beri birbirlerini yiyorlar. Ben sofrayı toplayıp hesabı keseceğim. Lakin yavaş yavaş. Sindire sindire. Kahveni KAP!" ifadelerini kullanarak iddialarını dile getirmeye başladı.
BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER!
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in iletişim danışmanını Alican Ayvataş olduğunu ifade eden Sonuç, Ayvataş hakkında şunları söyledi: "Klikleri Ekrem, Canan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur (soft) olarak bölecek olursak Kılıçdarcılardan. Bu arkadaş 7 yıl önce PKK'ya Kürt hareketi, DHKP-C'ye cephe, Seyit Rıza'ya general, eski CHP ve Türk Devleti'ne 'katliamcı' diyordu. Benim kendisini tanımam bu twitlerinin ayyuka çıkmasıyla gerçekleşmişti.
Bunun üstüne kendisini eleştirmiş. CHP'den telefonla aranmıştım. Fikrinin değiştiğini ve benimle görüşmek istediğini söylemişti. Lakin benim yoğun programımdan ötürü kendisiyle buluşamamış, fikrini değiştirdiği için kendisini tebrik etmiştim. Bu sırada Alican troll gruplarında benden "şişko" olarak bahsedip hesabım kapatılınca halay çekmişti. Alican'ın fikri aslında hiç değişmemişti.
PKK paçavrası altında Abdullah Öcalan'a özgürlük konserinde sahne alan Aynur Doğan ona göre terörist değildi. Alican Y-CHP'liydi. Ama bağlılığı sadece ideolojik değil, aynı zamanda duygusaldı... Alican'ın bir de girişimi var: Reklamcılık ve içerik üretimi üzerine bir ajans. Alican bu ajansa genç ve Anadolu'dan bir genç olarak girişiyor. Tahmin edeceğiniz üzere CHP'nin pasladığı işlerden köşeyi dönüyor. Prestijli bir siyasi ve iş adamı kendisi şu an."
DDİALARI RET ETTİ
Ayvataş ise Sonuç'un iddialarını ret ederek sosyal medyadan bir dizi açıklama yaptı. Ayvataş resmi Twitter hesabından iddialara yönelik açıklamalar yaparak "Jahrein'in influencer'lık yapması ne kadar normalse, benim de dijital medya ajans sahibi olup bu işi yapmam bu kadar normal. Farkımız, sen ücret alarak bir şeylerin reklamını yapıyorsun. Ben gönüllü! Git kendine eğlenecek başka kişileri bul. Ben önemli biri değilim. Orijinalini paylaşalım Jaho. Aslında 2 ay önce yazdığında da cevabını vermiştik. Fikirkolik dijital ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir bağı yoktur. Ben gönüllü Alican Ayvataş olarak destek veriyorum. CHP'ye çekim yaptığım işlerden hiç para kazanmadım, aksine para harcadım" ifadelerini kullandı.
Jahrein'in vurguladığı isimlerden biri olan Mustafa İzol da sosyal medyadan Ayvataş'a destek vererek, "Alican: Bizler CHP'de var olduğumuz müddetçe Jahrein gibileri CHP'de bulunamaz. Gitsin başka partide siyaset yapsın.. ben o zaman alicana bir şey söyleyeyim Jahrein bu gün çıkıp genel merkeze gitse senden daha fazla el üstünde ağırlanır bunu sende biliyorsun bende biliyorum" dedi. Birbirine düşen kişiler sosyal medya hesapları üzerinden farklı açıklamalar yapmaya devam ediyor.
İŞTE JAHREIN'IN İFŞA PAYLAŞIMLARI!
1- Sizinle bir akit yaptık 40 yaş altı dostlarım. Bu akşam yiyeceğimizi ve hepimizin doyacağını söyledim sizlere. Y-Chp'liler burda mısınız? Tamaaaam Maklubeciler burda mısınız? Tamaaaam Ampüldaşlar burda mısınız? Tamaaaam Ve en önemlisi, Oktroller burda mısınız? Başlayalım...
2- Aylardır Nevşin Mengü'nün yancısı @memetcanbiber gibi tipler beni ve ülkenin gerçek gündemini, sorunlarını kafaya takan birçok insanı şöyle troll, böyle troll, şöyle organize, böyle fonlanıyor diye yaftalamaya çalıştı. Kanıtları da paintten çizilmiş bu saçmalıklardı
3- Ben size bu akşam iç yazışmaları dâhil OKTROLL ajansını ifşalayacağım. Aslında ben pek bir şey yapmadım. Bunlar aralarında kliklere bölündükleri için sabahtan beri birbirlerini yiyorlar. Ben sofrayı toplayıp hesabı keseceğim. Lakin yavaş yavaş. Sindire sindire. Kahveni KAP!
4- Karşınızda @AlicanAyvatsCHP Kendisi CHP gençlik kolları başkanı @gencosmankillik'in iletişim danışmanı. Klikleri Ekrem, Canan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur (soft) olarak bölecek olursak Kılıçdarcılardan.
5- Bu arkadaş 7 yıl önce PKK'ya Kürt hareketi, DHKP-C'ye cephe, Seyit Rıza'ya general, eski CHP ve Türk Devleti'ne katliamcı diyordu. Benim kendisini tanımam bu twitlerinin ayyuka çıkmasıyla gerçekleşmişti. Bunun üstüne kendisini eleştirmiş CHP'den telefonla aranmıştım.
6- Fikrinin değiştiğini ve benimle görüşmek istediğini söylemişti. Lakin benim yoğun programımdan ötürü kendisiyle buluşamamış, fikrini değiştirdiği için kendisini tebrik etmiştim. Bu sırada Alican troll gruplarında benden "şişko" olarak bahsedip hesabım kapatılınca halay çekmişti.
7- Alican'ın fikri aslında hiç değişmemişti. PKK paçavrası altında Abdullah Öcalan'a özgürlük konserinde sahne alan Aynur Doğan ona göre terörist değildi. Alican Y-CHP'liydi. Ama bağlılığı sadece ideolojik değil, aynı zamanda duygusaldı..
8- Alican'ın bir de girişimi var: @FikirkolikDigi Reklamcılık ve içerik üretimi üzerine bir ajans. Alican bu ajansa genç ve anadoludan bir genç olarak girişiyor. Tahmin edeceğiniz üzere CHP'nin pasladığı işlerden köşeyi dönüyor. Prestijli bir siyasi ve iş adamı kendisi şu an.
"OKTROLL ORDUSUNU BESLİYOR"
9- Daha önce bu bağlantıyı dile getirdiğimde bir çalışanı "ne alaka be bizim CHP'yle ne alakamız var .s.s." diye sinirlenmişti. Kendisini çekimde yakaladım. İnstaları da CHP'den alınan işlerle dolu.
10- Siz anladınız. Bu arkadaş, CHP ile uzun yıllardır flörtleşen başarısız siyasi @tolqahanerdoqan'la oktroll ordusunu besliyor. Biraz Tolgahan'dan bahsetmek gerekirse kendisi CHP'ye uzun yıllar yanlıyor, sonra Memlekete girip ağır küfürlerle kovuluyor, CHP'ye dönüyor.
"PEKİ NE OLDU DA BİRBİRLERİNİ YEDİLER?"
11- Peki ne oldu da birbirlerini yediler? Ares. Gir oğlum sıra sende. Daha önceki Avaresizol olan ve şimdiki adıyla @arezchp olarak bilinen, gerçek adı Mustafa İzol. Geçenlerde AKP'den CHP'ye geçiş yapan İzol aşiretinin bir mensubu. Hukuk öğrencisi ve Ekrem İmamoğlu kliğinden.
12- Kendisini daha önce eşime ettiği küfürlerden hatırlarsınız. İmamoğlu'nun en azılı trollerinden. Fonlanmıyor. Zaten çok zengin bir aşiretten geliyor. Akli melekelerinin pek yerinde olduğunu düşünmüyorum. Aylardır beni ölümle tehdit ediyor. Hakkında suç duyurusunda bulundum.
13- Arkasında aşiret olduğu için ve bu Türkiye'nin en büyük aşiretlerinden birisi olarak hem iktidar hem de muhalefet tarafından korunduğu için istediği gibi at koşturuyor. En üsttekiler bile bu çocuğa bir şey diyemiyor. Gereken yapılmaz ve başıma bir şey gelirse meslü de budur.
14- Eğer aşiretten gören varsa bu yazılanları, elden kaçan bu ufak asinizi dizginleyin. Sizin adınıza çok saçma hareketler yapıp çok saçma insanları tetikliyor. Bakın aşiretinizin adı nelere karışacak... Devam edelim.
"ANKETE BOT BASMAYA KARAR VERİRLER"
15- Günlerden bir gün beni de çok seven @erk_499 bir gün bir anket açar. Erkan da Y-CHP'ye dayanamayıp yollarını CHP ile ayıran eskilerden. Hangisi C. başkanı olsun anketine öyle tilt olurlar ki kendi aralarında, ankete bot basmaya karar verirler. Olayı Ares'ten dinliyoruz:
16- Sikko bir anket için bir sürü para harcayıp botları Kılıçdaroğlu'na basarak twitter anketinde kazanması için ne taklalar attıklarını görüyorsunuz. Siz bir de@avrasyaanket'e kamyonla para döküp yaptırttıkları anketleri düşünün...
"KLİKLER ARASI SAVAŞLAR DEVAM EDİYOR"
17- Klikler arası savaşlar devam ediyor. Vites yükseliyor. Ares vitesi yükseltiyor.
18- Eşimi siyasetlerine alet eden, ne idiğü belirsiz trollerini kontrol edemeyen Alican "bizi ilgilendirmez. Yola devam" diyor.
19- Aylardır beni hedef alanların koordine olduğunu biliyordum. Şu yukarıdaki profil fotolarına bakarak bu koordine saldırının içinde kimlerin olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz.
20- Koskoca partinin koskoca gençlik kolları başkanının "koskoca" iletişim danışmanının iletişim olarak yaptığı şey bir grup genci gazlayıp, yer yer bot attırıp, yer yer aileme hakaret ettirtip "siyaset" yapmak. Y-CHP budur.
21- Şu yukarıda resmi görünen tipler benimle ilgili ne postlar paylaştılar. Vücudumla alay ettiler. Eşime hakaret ettiler. Dememe rağmen "oy vermeyin" demişim gibi yalan meme'ler hazırlayıp servis ettiler. Botlarla bu paylaşımlarını rt'leyip favlatarak timelara düşürttüler.
22- Kullandıkları RT botu. Dikkat edin, rt atan hesaplar hep başka alakasız Arapça vs. twitlere RT atıyorlar. Bunlara etkileşim botları diyoruz. Bütün gün RT fav vs gibi etkileşim veren hiç kendi twiti olmayan yumurta hesaplar.
23- Yani dostlar CHP'nin kendi fonlarıyla, kendi gücüyle, kendi ufak Fahrettin'leriyle yapabildikleri şeyler bunlar. Ben size oy vermeyin demiyorum. Ben iktidar değişmesin demiyorum. Ben AKP'den nefret ediyorum. Ama bu mu? Gidip gönül rahatlığıyla buna mı oy vereceğiz? Bilmiyorum.
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