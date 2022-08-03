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İYİ Parti'nin 'Rahim Cavadbeyli' algısı da patladı! Göç İdaresi Başkanlığından flaş açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

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Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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İYİ Parti’nin ’Rahim Cavadbeyli’ algısı da patladı! Göç İdaresi Başkanlığından flaş açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

İYİ Parti, "Rahim Cavadbeyli" ismiyle bilinen Yazar Rahim Javadpour'un ülkesine iade edileceğini öne sürdü. Göç İdaresi Başkanlığı, Cavadbeyli'nin ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Cavadbeyli'nin, Türkiye'de bulunduğu süre zarfında statüsünün gereği olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu "bildirim yükümlülüğüne" uymaması nedeniyle, bu yükümlülüğe uyulmasını temin etmek amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde rutin tedbirler uygulandığı aktarılan açıklamada, bu tedbirlerin, kişinin yasal statüsünün sona erdiği anlamına gelmediği vurgulandı.

Ülkemizde yaşayan yabancılar üzerinden her fırsatta provokasyona girişen muhalefet partileri, tanıdık simaların sınır dışı edileceği konusunda da zaman zaman algı operasyonlarına girişiyor.

İYİ Parti, geçtiğimiz günlerde, Yazar Rahim Cavadbeyli'nin oturma izninin iptal edileceğini öne sürüp, "Güney Azerbaycan Türklerinden tarihçi, akademisyen, Türk aydını; bilim, irfan, mücadele ve düşüncenin önde gelen isimlerinden Rahim Cavadbeyli'nin Türkiye'deki oturma izninin iptal edilmesi ve ülkesine geri gönderilme düşüncesi gündemimizdedir. 2013 yılından beri ülkemizde yaşayan değerli kalem sahibi Cavadbeyli'ye Türk vatandaşlığı verilmesi söz konusu olması gerekirken; sınır dışı edilme baskısının hangi amaca hizmet ettiğinin açıklanmasını yetkililerden önemle beklemekteyiz." açıklamasını yaptı.

İYİ PARTİ'NİN ALGISINA GÖÇ İDARESİ 'DUR' DEDİ

Göç İdaresi Başkanlığı, kamuoyunda "Rahim Cavadbeyli" ismiyle bilinen Rahim Javadpour'un ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Cavadbeyli'nin ikametinin iptal edildiği ve ülkesine sınır dışı edileceği"ne dair iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU BİLDİRİME UYMADI

Cavadbeyli'nin, Türkiye'de bulunduğu süre zarfında statüsünün gereği olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu "bildirim yükümlülüğüne" uymaması nedeniyle, bu yükümlülüğe uyulmasını temin etmek amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde rutin tedbirler uygulandığı aktarılan açıklamada, bu tedbirlerin, kişinin yasal statüsünün sona erdiği anlamına gelmediği vurgulandı.

Açıklamada, "Ülkemizde herhangi bir geri gönderme merkezinde bulunmamakta olan şahıs hakkında idari gözetim kararı da yoktur. Söz konusu şahsın ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algı gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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