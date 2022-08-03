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Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı: Bu adım sadece bir başlangıç

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Emine Erdoğan’dan Van Gölü paylaşımı: Bu adım sadece bir başlangıç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Van Gölü ve çevresinin sit alanı ilan edilmesine ilişkin, "Yegane değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç." değerlendirmesinde bulundu.

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