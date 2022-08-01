Milyarderler neden tarıma yöneldi? Uzmanlar A Haber’de anlattı: Amaçları şirket devletleri kurmak

BARONLARIN TARIMA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, milyarderlerin tarıma yaptıkları yatırımlara ilişkin, "Tahıl koridoru işlemeye başlıyor. İlk gemi konvoy halinde yola çıkacak ve 3 Ağustos'ta Türk karasularında olacak. Milyarderlerin de bu süreçte tarıma yöneldiğini görüyoruz. Bill Gates 18 eyalette 1 milyon dönümlük arazi alıyor. Edirne ve Kırklareli'nde de tarım arazileri aldığı konuşulmuştu ama resmi bir açıklama yapılmamıştı. Dünyaca tanınan yatırım uzmanı Jim Rogers, yaklaşan finansal yıkıma karşı tarım EMTİA'larının görece daha güvenli olduğunu açıklamıştı. Dünyanın en zengin 8. Kişisi Warren Buffet ise, tarım arazilerinin mantıklı bir yatırım aracı olduğunu belirtiyor. Dünyanın en zenginleri, tarıma yatırım yapıyor." diye konuştu.