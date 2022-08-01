Milyarderler neden tarıma yöneldi? Uzmanlar A Haber'de anlattı: Amaçları şirket devletleri kurmak
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları sonrasında enerjiden tarıma birçok alanda küresel çaplı krizler baş göstermişti. Devletler, koronavirüs salgını ve peşinden gelen savaş nedeniyle ekonomik anlamda büyük darbeler yerken milyarderler ile şirketlerin neden bu kadar kar ettikleri merak konusu oldu. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, milyarderlerin tarıma yönelmesine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, "Tahıl, tohum fabrikalarıyla ilgileniyorlar çünkü bunun üzerinden dünyayı ele geçirecekler. 2040’larda devletleri şehirleştirip paylaşacaklar, CEO devletleri, dünya parlamentosu, dünya sanayisi gibi hep yeni bir model peşindeler." diye konuştu.
Birleşmiş Milletler'in (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Roma merkezli kuruluşları FAO ile WFP, Avrupa Birliği (AB) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ (GNAFC) yıllık raporunu açıklamıştı. "2022 Küresel Gıda Krizi" başlıklı rapora göre, çatışmalar, aşırı hava koşulları ve Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri sebebiyle 2021'de 53 ülkede/bölgede yaklaşık 193 milyon insan kriz ya da daha kötü seviyelerde akut gıda güvensizliği yaşadı. Akut gıda güvensizliği çeken insan sayısının 2021'de yaklaşık 193 milyon olmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı, bunun 2020'den de yaklaşık 40 milyon kişi daha fazla olduğu kaydedildi.
Tüm bu gelişmelerin üzerine Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları, dünya tarımına büyük bir darbe vurdu. Dünyanın kriz yaşadığı dönemde, milyarderlerin son yıllarda tarıma yaptığı yatırımların sebebi merak konusu oldu. Devletlerin koronavirüs salgını ve savaş nedeniyle büyük bir çöküş yaşadığı dönemde, şirketlerin ve milyarderlerin neden güçlendiği, neden tarıma bu kadar fazla yatırım yaptıkları A Haber'de canlı yayınlanan Canan Barlas Gündem programında ele alındı.
BARONLARIN TARIMA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, milyarderlerin tarıma yaptıkları yatırımlara ilişkin, "Tahıl koridoru işlemeye başlıyor. İlk gemi konvoy halinde yola çıkacak ve 3 Ağustos'ta Türk karasularında olacak. Milyarderlerin de bu süreçte tarıma yöneldiğini görüyoruz. Bill Gates 18 eyalette 1 milyon dönümlük arazi alıyor. Edirne ve Kırklareli'nde de tarım arazileri aldığı konuşulmuştu ama resmi bir açıklama yapılmamıştı. Dünyaca tanınan yatırım uzmanı Jim Rogers, yaklaşan finansal yıkıma karşı tarım EMTİA'larının görece daha güvenli olduğunu açıklamıştı. Dünyanın en zengin 8. Kişisi Warren Buffet ise, tarım arazilerinin mantıklı bir yatırım aracı olduğunu belirtiyor. Dünyanın en zenginleri, tarıma yatırım yapıyor." diye konuştu.
"GIDA GÜVENLİĞİNİ AYDINLIK TUTMAMIZ GEREK"
Bill Gates'in Türkiye'de yatırım yaptığı iddialarına değinen Gazeteci Güngör Yavuzarslan ise, "Çünkü tarım arazilerinin güvenli ülkelerde olmasını istiyorlar. 'Türkiye neden Venezuela'da tarım arazisi alıyor?' Eleştirileri var. Tüm dünya bunu yapıyor. Biz gıda güvenliğini aydınlık tutmamız gerek. Devlet çok ciddi projeler geliştiriyor." diye konuştu.
"ŞİRKETLER ABD İSTİHBARATININ KONTROLÜNDE"
Şirketlerin ABD istihbaratının kontrolüne olduğunu ifade eden AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çiçek ise, "Dünyada tarımsal gıda sanayii denilen bir gerçek var. Bunu öne alan ülkeler bu işte karlı çıkıyor. Buğday ithalatımız, dahili işlem yaparak makarna yaparak satıyoruz. Güneydoğu'da terör bitti, artık oraların kalkınma zamanı geldi. GAP projesinin amacı budur. Tarımsal gıda merkezi bir kalkınmayı başlatacağız." ifadelerini kullandı.
THE ECONOMIST KAPAĞINA VURGU: GIDAYA HAKİM OLAN DÜNYAYA HAKİM OLUR
İlluminatinin dünyadaki etkisine değinen Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ise, "Rothschild ailesini konuşuyoruz… Dünyayı idare eden 31-33 adamdan bahsediyoruz. Derin ABD'nin beyni de 'Gıdaya hakim olan dünyaya hakim olur' der. Petrole hakim olabilirsin, orduyla dünyayı ele geçirebilirsin ama gıdaya hakim olursan… 2021 yılının The Economist kapağı sıfırlamaydı. 2020 yılında hazırlandı o kapak. Ne Ukrayna savaşı ne NATO gelişmesi vardı. Önce Covid'le başladılar sonra tarımla yapacaklar." diye konuştu.
"DÜNYAYI ŞEHİRLER GİBİ İDARE ETMEK İSTİYORLAR"
Bill Gates'in Afrika'ya çocuk felci aşısı götürdüğünü, aşı üzerinden de operasyon yaparak Afrikalı kadınları kısırlaştırdığını söyleyen Erandaç, "Gates, o tarihten itibaren Afrika'dan toprak alıyor. Tahıl tohum fabrikalarıyla ilgileniyorlar bunun üzerinden dünyayı ele geçirecekler. Bunların derdi, 300-500 devlet kurmak. Dünyayı şehirler gibi idare etmek istiyorlar." dedi.
"2040'LARDA DEVLETLERİ ŞEHİRLEŞTİRİP PAYLAŞTIRACAKLAR"
Gelecekte, iklim operasyonları, kıtlık, su olayları gibi konuların gündeme geleceğini ifade eden Erandaç, "Gelecekte Fırat ve Dicle çok önemli kavgalara sebep olacak. 2040'larda devletleri şehirleştirip paylaşacaklar, CEO devletleri, dünya parlamentosu, dünya sanayisi gibi hep yeni bir model peşindeler. Elon Musk da bunlara dahildir. Gelecekte küresel şirketler, 2050'de yepyeni bir dünya kuracak." diyerek sözlerini noktaladı.
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