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Eczanelerde yeni dönem! SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Eczanelerde yeni dönem! SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczanelerin ilaç takip sisteminde düzenleme çalışmaları yapılacağını, eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesinin güncelleneceğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, dün Türkiye Eczacılar Birliği başkan ve üyeleriyle toplantı yaptıklarını belirterek toplantıda alınan kararları açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Pandemi nedeniyle eczanelerimizin İTS (İlaç Takip Sistemi) kayıtlarında meydana gelmiş olan uyumsuzluklara ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacak. Güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç tedarikindeki sorunlar minimuma indirgenecek. Eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek."

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