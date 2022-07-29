Eczanelerde yeni dönem! SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Bakan Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Pandemi nedeniyle eczanelerimizin İTS (İlaç Takip Sistemi) kayıtlarında meydana gelmiş olan uyumsuzluklara ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacak. Güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç tedarikindeki sorunlar minimuma indirgenecek. Eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek."