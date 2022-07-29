Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ağustos 2022 askerlik celp ve tarihleri belli oldu mu?
Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Askerlik yerlerinin açıklanması için beklenen tarih geldi çattı. Yurt genelindeki binlerce asker adayı; askerlik yerleri açıklandı mı sorusunun cevabını arıyor. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ağustos 2022 askerlik celp ve tarihleri belli oldu mu?
Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ağustos 2022 askerlik celp ve tarihleri belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı askerlik yerleri ile ilgili araştırmalar Temmuz ayının sonuna doğru iyice artmış durumda. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ağustos 2022 askerlik celp ve tarihleri belli oldu mu?
AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Haziran 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden yayınlanacak.
MSB'DEN ASKERLİK YERLERİ AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan askerlik yerleri açıklama şu şekilde;
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
Yükümlü - Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 18 Ağustos 2022
Er (2'nci Grup) 15 Eylül 2022
Er (3'üncü Grup) 13 Ekim 2022
MSB'DEN AÇIKLAMA
1. Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.
3. 31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.05.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)
4. Tarama amaçlı PCR testi yapılmayacaktır. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
5. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
6. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
7. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.
8. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
9. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.
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