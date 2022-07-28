Son dakika: Türk Dışişleri Bakanlığından "BM Barış Gücü" açıklaması: Kıbrıs Türk halkının haklarının ihlalidir
Türk Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs Adası’nda konuşlu BM Barış Gücü’nün (BMBG) görev süresini 6 ay daha uzatma kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "BMBG’nin görev süresi uzatılırken KKTC’nin rızasının alınmaması, BM’nin yerleşik uygulamalarına aykırıdır. Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının da ihlalidir. KKTC makamlarının bu adaletsizliği gidermek üzere atacağını duyurduğu adımlara ülkemiz tam destek verecektir." denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu'nun (BMBG) görev süresini uzatma kararının "gerçeklikten kopuk, adaletsiz ve haksız" olduğunu, KKTC makamlarının bu adaletsizliği gidermek üzere atacağını duyurduğu adımlara Türkiye'nin tam destek vereceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nin Kıbrıs Adası'nda konuşlu BMBG'nin görev süresini, bugün aldığı 2646 (2022) sayılı kararla 6 ay daha uzattığı anımsatılarak, "KKTC Dışişleri Bakanlığının, söz konusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamayı tümüyle destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
BMBG'nin görev süresi uzatılırken KKTC'nin rızasının alınmamasının BM'nin yerleşik uygulamalarına aykırı ve Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının da ihlali olduğu belirtilen açıklamada, "KKTC makamlarının bu adaletsizliği gidermek üzere atacağını duyurduğu adımlara ülkemiz tam destek verecektir." denildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Konsey kararı, her zaman olduğu gibi yine gerçeklikten kopuk, adaletsiz ve haksız bir karardır. Kıbrıs Türk halkını ve bu halkın müktesep haklarını yok saymakta ve bu halka yönelik insanlık ve hukuk dışı izolasyonları görmezden gelmektedir. Konseyin, çözüm için Kıbrıs Türk halkının iradesini artık yansıtmayan, neredeyse yarım asırdır denenmiş ve sonuç vermemiş bir çözüm modelini dayatmaya çalışması da tutarsız ve çelişkili bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım çözüme değil, statükonun devamına hizmet etmektedir."
Kararda ayrıca Maraş konusundaki yazımların da gerçeklerden kopuk olduğu ve Türkiye'nin, KKTC makamlarının Maraş'ta mülkiyet haklarına riayet ederek attığı adımlara tam destek vermeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma, Ada'daki gerçeklere odaklanmaları ve Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını, yani egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeleri çağrımızı yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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