AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MYK toplantısı sonrası son dakika açıklamaları

ZAHO'DAKİ OLAY PKK'YA ÖZGÜ KATLİAMDIR

Kuzey Irak'taki saldırılar planlı provokasyondur. PKK'ya özgü bir planlı katliamdır. Geçmişte de gerçekleştirdiği bir eylemdir.

CHP'NİN GASP SİYASETİ

Gençlerimizle ilgili KYK kredilerinin enflasyon farkının silinmesi bu sadece ana para üzerinden ödenecek. Bu cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir konudur. Çıkıp gasp siyaseti uyguluyorlar. Rakibimizin zayıf olmasından hoşnut olmayız. Siyasi vizyon üretse diyalektik süreç işler. Herkes daha çok gayret eder. Hükümetin zaten yaptığı şeyleri biz söyledik de yaptık denmesi gasp siyasetidir.