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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası son dakika açıklamaları

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Giriş Tarihi: 25.07.2022 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MYK toplantısı sonrası son dakika açıklamaları

AK Parti MYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında toplantıda konuşulan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik Bursa'daki çöp evde bulunan çocuk hakkında Aile Bakanlığı'nın devrede olduğunu ve konunun yakın takipçisi olduklarının altını çizdi.

AK Parti MYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

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BURSA'DAKİ ÇÖP EVDE BULUNAN ÇOCUK

Bursa'da çöp evde bulunan çocukla ilgili her aşamayı takip edeceğimizi bilmenizi isterim. Aile Bakanlığımız da devrede.

AYASOFYA CAMİİ'NİN İBADETE AÇILMASI

Milletimizin dualarla uzun zamandır dile getirdiği Ayasofya Camii ibadete açıldı. Dün ibadete açılışının ikinci yılıydı. Lozan Antlaşması'nın 99. yılını kutladık, 100. yılını da inşaallah görmekle kutlayacağız.

TAHIL KORİDORU

Hiçbir şekilde unutmamak gerekir ki, Türkiye'siz meselelerin çözülmesi söz konusu değildir. Bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Tahıl koridoru meselesi Cumhurbaşkanımızın gösterdiği dirayetle çözülmüştür. Rusya-Ukrayna'nın bir araya getirilmesi. Türkiye'nin içinde bunu küçümseyenler oldu. Astana Zirvesi'nin tahıl zirvesinin öncesinde gerçekleşmesi de gıda krizinin çözülmesine ön bir çalışma oluşmasına olanak sağladı.

TÜRKİYE SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANA

Astana zirvesi olarak ortaya çıkan tablo kolay yollardan geçmedi. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanadır.

ZAHO'DAKİ OLAY PKK'YA ÖZGÜ KATLİAMDIR

Kuzey Irak'taki saldırılar planlı provokasyondur. PKK'ya özgü bir planlı katliamdır. Geçmişte de gerçekleştirdiği bir eylemdir.

CHP'NİN GASP SİYASETİ

Gençlerimizle ilgili KYK kredilerinin enflasyon farkının silinmesi bu sadece ana para üzerinden ödenecek. Bu cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir konudur. Çıkıp gasp siyaseti uyguluyorlar. Rakibimizin zayıf olmasından hoşnut olmayız. Siyasi vizyon üretse diyalektik süreç işler. Herkes daha çok gayret eder. Hükümetin zaten yaptığı şeyleri biz söyledik de yaptık denmesi gasp siyasetidir.

ERMENİSTAN'LA NORMALLEŞME

Ermenistan'la normalleşme süreci Ermenistan tarafı sözünü tuttuğu sürece mümkündür. Normalleşmenin güçlenerek devam etmesi önemlidir. Doğrudan hava kargo taşımacılığı başlayacak.

YUNANİSTAN'IN TÜRK OKULLARINI KAPATMASI

Yunanistan yine yanlış bir adım attı. Türk azınlığa ait 4 okulu kapattı. O çocukları eğitimden uzak tutmak yanlıştır. Bu asimilasyona dönük siyasettir. Yunanistan'ı bir kere daha Türk azınlığa dönük bu ayrımcı politikalara son vermeye davet ediyoruz.

HAMANEY'LE GÖRÜŞME

İran'da Ayetullah Hamaney dini ve aynı zmanada siyasi bir makam. Cumhurbaşkanımız ne zaman İran'a gitse her iki ülkenin bayrakları orada bulunmaktadır. Hamaney'le görüşmede ise Hamaney'in cumhurbaşkanı olmaması nedeniyle farklı uygulama yapılıyor. Putin'le görüşmede de başka devlet başkanlarıyla görüşmelerde de İran dışında başka bir bayrak bulunmamaktadır. Anayasal olarak bizde olmayan bir makamın bulunması nedeniyledir.

ÇEVRE AJANSI İDDİASINA TEPKİ

O ajans Emine Erdoğan Hanımefendi'ye ait değil. Emine Hanım'ın yürüttüğü faaliyetlerin dünyada da yaygınlaşması gerektiğini söyleyen konuşmalar yapıyorlar ama maalesef Türkiye'de sürekli yalan haber ve propaganda üretiliyor. Emine Hanım'ın yürüttüğü faaliyetlerin daha da yayılması dünya tarafından da arzulanan bir şey.

ABD'DEN YPG'Lİ TERÖRİSTE TAZİYE MESAJI

Vahim bir adım. CENTCOM eğer bir teröristle ilgili taziye mesjaı yayınlıyorsa vahim bir durumdur. Kınanması gerekir. NATO'daki müttefikimiz Türkiye'yi tehdit eden terör örgütü için taziye mesajı yayınlıyor. İlkesizliktir. Bu bir IŞİD'le mücadele amacı değil. Suriye'de yeni bir Afganistan'a çevirme faaliyetidir.

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