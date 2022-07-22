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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Estonya'nın yeni Dışişleri Bakanı Reinsalu'yu tebrik etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.07.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Estonya’nın yeni Dışişleri Bakanı Reinsalu’yu tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Reinsalu'yu yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

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