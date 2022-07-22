Ayvalık Belediyesi’nden gece yarısı şezlong operasyonu: Her şeyi kırdılar! Vatandaşlar isyan etti: Yıldırma politikası var!

'ADALETSİZLİĞİN SON NOKTASI…'

200 bin liralık bir zarar olduğunu ve bin kişinin mağdur olduğunu belirten Ukus, sözlerini şöyle noktaladı: Bize neden eşyaların kaldırılması için zaman verilmedi? Bunu sormak istiyoruz.

Kepçeyle götürdüler. Pisliği de bize bıraktılar toplamadılar. Ve tepki gösteren insanları gözaltına aldılar. Hiç kimse hakkımızı korumuyor. İnsanlar artık şezlong yerine sandalye kullanıyorlar. Adaletsizliğin son noktası.