Ayvalık Belediyesi'nden gece yarısı şezlong operasyonu: Her şeyi kırdılar! Vatandaşlar isyan etti: Yıldırma politikası var!
Türkiye'nin en güzel tatil beldelerinden Ayvalık'ta gece yarısı şezlong operasyonu yapıldı. Altınova Mahallesi'nde tatil yapan insanların eşyaları gece yarısı zabıta ekipleri tarafından ortadan kaldırıldı. Mağdur olan bölge sakinleri, "Yıldırma politikası var. Adaletsizliğin son noktası." diyerek Ayvalık Belediyesi'ne isyan etti.
Balıkesir Ayvalık'ta gergin anlar yaşandı...
İddialara göre; zabıta ekipleri ile jandarma, gece yarısı Altınova Mahallesi'ndeki plaja dozerlerle girip şezlongları ve şemsiyeleri ortadan kaldırdı.
'ÖYLE GEREKİYORDU'
Ekiplere sitem eden tatilciler, 'Bunları neden kırdınız?' sorusuna 'Öyle gerekiyordu' yanıtını aldı. Şezlong operasyonunu cep telefonlarıyla kayıt altına alan tatilciler, sosyal medyada Ayvalık Belediyesi'ne isyan bayrağı açtı.
ŞAHSİ ŞEZLONGLARI ELE GEÇİRDİLER
Altınova Mahallesi'nde yaşayan Tibet Ukus ise sabah.com.tr'ye şu açıklamaları yaptı: Salı günü 2 zabıta memuru geldi. 'Halk sahili kullanamıyor. Bunları kaldırın. Şikayet var' dedi. Biz de 'Şikayet olduğunu düşünmüyoruz' dedik.
Sonra sezonun bitimine bir ay kaldığı için dilekçe yazacaktık. Ama gece 4'te; 7 tane jandarma arabası, 4 traktör, 15 zabıta hiçbir şey söylemeden geldiler, sahil kısmından 50 metre ileride zabıtanın bize geçen yıl gösterdiği yere bıraktığımız şahsi şezlongların bağlı olduğu demirleri yıkıp şezlongları ele geçirdiler.
'YILDIRMA POLİTİKASI VAR'
Ukus, 'O noktaya özel bir plaj mı yapılacak' sorusunu işe şöyle yanıtladı: Bilmiyoruz ama bir yıldırma politikası var. Ya bu belediyeler kendilerine yer belirleyip insanları parayla alacaklar denizlere ya da başka bir mesele var.
'ADALETSİZLİĞİN SON NOKTASI…'
200 bin liralık bir zarar olduğunu ve bin kişinin mağdur olduğunu belirten Ukus, sözlerini şöyle noktaladı: Bize neden eşyaların kaldırılması için zaman verilmedi? Bunu sormak istiyoruz.
Kepçeyle götürdüler. Pisliği de bize bıraktılar toplamadılar. Ve tepki gösteren insanları gözaltına aldılar. Hiç kimse hakkımızı korumuyor. İnsanlar artık şezlong yerine sandalye kullanıyorlar. Adaletsizliğin son noktası.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması tıkla öğren!
- EYT sorunu çözülüyor! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak?
- Bekçilik sınav soruları ve cevapları burada! 2022 1. dönem bekçilik yazılı sınavı A ve B kitapçığı soruları ve cevap anahtarı
- İl dışı atama başvuruları başladı mı? MEB 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atamaları ne zaman? Başvuru şartları...
- Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama: 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Son durum...
- Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- 2022 PMYO taban puanı kaç? 2.500 polis alımı PMYO başvuru şartları neler? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman?
- meb.gov.tr: LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama ekranı!
- Altın fiyatlarında çalkantı yaşanıyor! 2 yılın en düşük seviyesini gördü! Gram, çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?
- KPSS giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM 2022 Lisans KPSS sınav yerlerine nasıl bakılır, nereden öğrenilir?
- Döviz kurları son durum: 21 Temmuz TCMB faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER