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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "Çağrım Sana" kampanyası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2022
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Çağrım Sana kampanyası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, birlik ve beraberlik mesajı içeren, "Çağrım Sana" kampanyası başlattı. Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, "Bin yıllardır tarih sahnesinde türlü oyunlarla mücadele eden kutlu milletin ferdisin" ifadelerini kullandı.

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