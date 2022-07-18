Turuncu kategorideki PKK’lı terörist için karar verildi! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İddianamede, tanık beyanlarının tümünün olay ve zaman örgüleri bakımından birbirleriyle tutarlı olduğunun görüldüğü, sanığın sözde "Amed eyaleti" üçlü yürütmesinde bulunmasıyla silahlı terör örgütü ile basit bir üyelik ilişkisinden öte örgüt yöneticisi olduğu vurgulandı.

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında şöyle denildi:

"Şüpheli, uzun namlulu otomatik silah ve tabanca ile canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde yakıcı, yırtıcı, tahrip edici özelliklere sahip savunma tipi el bombaları ile birlikte yakalanmıştır. Eylemine uyan nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması ve tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçlarını işlemiş olduğu anlaşılmıştır. 2008 ve 2011'deki saldırıların devletin birliğine ve ülkenin toprak bütünlüğüne yönelen vahim nitelikte eylemler olarak kabul edilmesi gerektiği hususunda şüphe bulunmamakla, eylemine uyan devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma suçunu işlemiştir. Ayrıca şüpheli kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarını da işlediği tespit edilmiştir."