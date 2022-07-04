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Son dakika | Eren Abluka-17 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Son dakika | Eren Abluka-17 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı: Şırnak - Beytüşşebap kırsal alanında başlatılan Eren Abluka-17 operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

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