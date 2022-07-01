RTÜK’ten erişim engeli getirilen internet sitelerine ilişkin açıklama: Verilen sürede başvrulmazsa yargı süreci başlatılacak

VERİLEN SÜREDE BAŞVURULMAZSA YARGI SÜRECİ BAŞLATILACAK

RTÜK'ün de bu görüşü yerinde bularak ilgili internet sitelerine lisans başvurusu yapmaları için yasa gereği verilen 72 saatlik sürede herhangi bir başvurunun yapılmadığının görülmesi üzerine yargı süreci başlatılarak erişim engeli talep edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasal süre sonunda RTÜK'e herhangi bir başvurunun yapılmadığının görülmesi üzerine yayın lisansı olmadan yayın hizmetine devam edilen internet siteleri için yargı süreci başlatılarak erişim engeli talep edilmek zorunda kalınmıştır. Söz konusu alan adında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerce ilgili mevzuata uygun hareket edilmiş olsaydı bağımsız yargı tarafından erişimin engellenmesi müeyyidesi uygulanmayacaktı. Bu yayın siteleri yasalarımız gereği ülkemizde şirketlerini kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları halinde Üst Kurulumuz erişim engelleme sürecinin sona erdirilmesi için yargı mercilerinden talepte bulunacaktır."