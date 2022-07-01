RTÜK'ten erişim engeli getirilen internet sitelerine ilişkin açıklama: Verilen sürede başvrulmazsa yargı süreci başlatılacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), erişim engeli getirilen DW Türkçe ile Amerika'nın Sesi internet sitelerinin, Türkiye'de firmalarını kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları durumunda erişim engelleme sürecinin bitirilmesi için yargı mercilerinden talepte bulunulacağını belirtildi. RTÜK’ten yapılan açıklamada, "Bu yayın siteleri yasalarımız gereği ülkemizde şirketlerini kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları halinde Üst Kurulumuz erişim engelleme sürecinin sona erdirilmesi için yargı mercilerinden talepte bulunacaktır." denildi.
RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık organlarının lisansa tabi olup olmadıklarının belirlenmesi için başlatılan geniş kapsamlı taramaların sürdüğü, "www.dw.com, www.amerikaninsesi.com" internet sitelerinin de Üst Kurul uzmanlarınca incelendiği belirtildi.
Açıklamada, "Uzman görüşüne göre, 'Tüm medya içeriği' sekmesi altında 'ses dosyaları' ve 'video' sekmelerinin yer aldığı ve bu içeriklerin 'programlar' sekmesi ile program bazında kategorize edilmesi ve katalog şeklinde sunuluyor olmasından dolayı isteğe bağlı yayın hizmeti faaliyeti yürütüldüğü ve İnternet İBYH lisansı alınması gerektiği kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.
VERİLEN SÜREDE BAŞVURULMAZSA YARGI SÜRECİ BAŞLATILACAK
RTÜK'ün de bu görüşü yerinde bularak ilgili internet sitelerine lisans başvurusu yapmaları için yasa gereği verilen 72 saatlik sürede herhangi bir başvurunun yapılmadığının görülmesi üzerine yargı süreci başlatılarak erişim engeli talep edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yasal süre sonunda RTÜK'e herhangi bir başvurunun yapılmadığının görülmesi üzerine yayın lisansı olmadan yayın hizmetine devam edilen internet siteleri için yargı süreci başlatılarak erişim engeli talep edilmek zorunda kalınmıştır. Söz konusu alan adında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerce ilgili mevzuata uygun hareket edilmiş olsaydı bağımsız yargı tarafından erişimin engellenmesi müeyyidesi uygulanmayacaktı. Bu yayın siteleri yasalarımız gereği ülkemizde şirketlerini kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları halinde Üst Kurulumuz erişim engelleme sürecinin sona erdirilmesi için yargı mercilerinden talepte bulunacaktır."
RTÜK'ün çoğulculuktan, özgür basından, medya kuruluşlarının serbestçe habercilik yapabilmesinden ve haberlerin belli teminat altında legal olarak yayılmasından yana olduğu ifade edilen açıklamada, ifade ve basın hürriyetine ilişkin gereksiz endişeye kapılmasına ve yasal dayanaklarla işini yapan Üst Kurul'u töhmet altında bırakacak açıklamalar yapılmasına gerek olmadığı kaydedildi.
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