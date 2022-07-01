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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar!

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Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ı 147 kez Türk hava sahasını ihlal ederek verdiği sözleri tutmadığını belirten Başkan Erdoğan, sert tepki gösterdi. Karadeniz'deki selde zarar gören bölgelerin afet bölgesi ilan edildiğini de açıklayan Başkan Erdoğan, "En sıra sürede tamiri yapılacak" dedi.

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