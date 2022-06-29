Malatya deprem son dakika: Malatya ve Elazığ'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 29 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler...
GÜNDEM ahaber.com.tr
Malatya ve Elazığ'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Peki, Malatya ve Elazığ'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 29 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler...
Malatya ve Elazığ'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 29 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Peki, Malatya ve Elazığ'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 29 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler...
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri son dakika olarak paylaştı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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