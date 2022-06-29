Malatya deprem son dakika: Malatya ve Elazığ’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 29 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler...

Malatya ve Elazığ'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 29 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Peki, Malatya ve Elazığ'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 29 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler...