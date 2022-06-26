Karadeniz gazı nasıl karaya ulaşacak? Türkiye doğal gazı nasıl çıkaracak? 100 saniyede yüzyılın projesi...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda '100 Saniyede 100 Yılın Projesi' sloganıyla Karadeniz'deki doğal gazın nasıl çıkarılacağına ilişkin bir video paylaştı. Bakan Dönmez "Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor." ifadelerini kullandı. Peki Türkiye doğal gazı nasıl çıkaracak? İşte detaylar...
Türkiye enerjide dev adımlar atamaya devam ediyor. Son dönemde dışa bağımlılıktan kurtulmak için çok büyük adımlar atılıyor.
540 MİLYAR METREKÜP
Sondaj filosunu yakın zamanda faaliyete başlaması beklenen Abdülhamid Han gemisi ile 4 gemiye çıkartan Türkiye'nin en büyük adımı ise Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi.
💯 saniyede 💯yılın projesi... 🇹🇷— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) June 26, 2022
Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor. ⏳#100Saniyede pic.twitter.com/EH5hfsXUZn
BAĞIMLILIK KİLİDİ KIRILACAK
Bulunan gazın ulusal şebeke ile buluşturulup dışa bağımlılığın azaltılması için Sakarya Gaz Sahası Projesi devam ediyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin, "Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor." ifadeleriyle paylaşımda bulundu.
GAZ NASIL ÇIKARTILACAK?
Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından, Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen 540 milyar metreküplük gazın karaya çıkışının ve sahadaki çalışmaların anlatıldığı animasyon video paylaştı.
Paylaşımında "100 saniyede 100 yılın projesi" başlığını kullanan Dönmez, şu ifadelere yer verdi:
"Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla, 13 Haziran'da, Filyos'ta "Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni" düzenlenmişti.
3 GEMİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR
Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 99'unu ithal ettiği bilgisi verilen videoda, Karadenizde'ki doğalgaz projesinin bu yükü hafifletecek en büyük adım olduğu vurgulandı.
540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin Filyos Limanı'nın 170 kilometre açığında olduğu, devam eden çalışmalar kapsamında, sondaj filosundaki 3 büyük geminin bir yandan devasa vanaları tabana indirdiği bir yandan da boruların döşenmesinde faaliyet gösterdikleri bilgisi verildi.
3 HAT DÖŞENECEK
12 metrelik boruların deniz tabanına yerleştirilmeye başlandığı hatırlatılan paylaşımda tabana döşenen 3 boru hattından birinin gazı karaya getireceği, birinin glikol taşıyacağı ve sonuncusunun ise fiberoptik hidrolik gibi ihtiyaçları karşılayacağı vurgulandı.
45 GEMİLİK FİLO ÇALIŞACAK
Proje devam ederken 45 gemilik bir filo görev gücü olduğu 4 bin 200 personelin de sahada çalışacağı projenin sonunda Türkiye'nin 25 yıllık doğalgaz ihtiyacının karşılanacağı müjdesi tekrarlandı.
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