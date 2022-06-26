Karadeniz gazı nasıl karaya ulaşacak? Türkiye doğal gazı nasıl çıkaracak? 100 saniyede yüzyılın projesi...

3 GEMİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 99'unu ithal ettiği bilgisi verilen videoda, Karadenizde'ki doğalgaz projesinin bu yükü hafifletecek en büyük adım olduğu vurgulandı.

540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin Filyos Limanı'nın 170 kilometre açığında olduğu, devam eden çalışmalar kapsamında, sondaj filosundaki 3 büyük geminin bir yandan devasa vanaları tabana indirdiği bir yandan da boruların döşenmesinde faaliyet gösterdikleri bilgisi verildi.