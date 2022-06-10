Okulda dansöz skandalı! Bakan Özer yeni gelişmeyi duyurdu! Rezil görüntülerin önünü kesen uygulama devreye girdi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'da bir okulun aile birliği tarafından düzenlenen dansözlü eğlencenin ardından bir düzenlemeye gittiklerini hatırlatarak, "Resmi Gazete'de dün yayınlanan değişikliğe göre okullarımızın aile birlikleri okul yönetiminden izin almadan sosyal etkinlik düzenleyemeyecek. Sosyal faaliyetler okul idaresinin izin ve denetiminde olacak. Ülkemizin milli ve maneviyatına tezat teşkil eden hiç bir etkinliğe izin vermeyeceğiz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi temas ve açılışlar için Bursa'ya geldi. Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Bursa'ya eğitim alanında 1,7 milyar liralık yeni yatırım müjdesi verdi.
Bursa'da devam eden 510 milyon liralık eğitim yatırımı olduğunu hatırlatan Bakan Özer, "Bursa'da devam eden yatırım miktarı 510 milyon lira civarında. Yeni okul yapımı, güçlendirme, büyük onarımlar olmak üzere. Bugün bu yatırıma 1,7 milyar liralık yeni ilave koyarak Bursa'nın eğitim yatırımını 2.2 milyara çıkartmış bulunuyoruz. Burada en büyük öncelik yatırımı 64 tane bağımsız ana okulu ile okul öncesi eğitime veriyoruz. Oranları arttırmak için büyük çaba sarf ediyoruz.
Türkiye genelnide 3 bin yeni anaokulu 40 bin sınıf yapmak için çaba sarf ediyoruz. Bugün Bursa'ya 64 bağımsız anaokulunu kazandırmanın adımını atıyoruz. Yeni ilave ilkokul ve ortaokulları sistemin içine dahil edeceğiz. 10 ilkokul 15 ortaokul ve liseyi kazandıracağız. 510 milyonluk yatırımı 2.2 milyara çıkartmış bulunuyoruz.
Bu yatırımların Bursa'ya hayırlı olmasını diliyorum. Bursa hızlı şekilde ihtiyaçlarını karşılayıp altyapı ile eksiği olmayan, uluslar arası başarılarıyla gündeme gelen Bursa için her türlü çabayla ekibimizin yanında yer alacağız. Desteği olan Bursa Valimize, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ak Parti İl Başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürü ve ilçe milli eğitim müdürlerimize teşekkür ediyorum. Bursa çok iyi gidiyor. İnşallah bundan sonra çok daha güzel hikayelerle gündemde olacaktır" dedi.
Bursa'da bir okulun aile birliği tarafından düzenlenen etkinlikte dansöz oynatıldığının hatırlatılması üzerine Bakan Özer şunları söyledi: "Önce imam hatip okulunda yapıldığına dair bir bilgi geldi. Daha sonra doğru olmadığı ortaya çıktı. Okul aile birlikleri sosyal etkinlik düzenlediği zaman okul müdüründen izin almadan yapabiliyordu. Geniş çerçeve içinde düzenlemeleri yapabiliyordu. Resmi Gazete'de yayınlanan dünkü değişiklikle okul aile birliklerinin tüm sosyal etkinlikleri müdürden izinli ve denetime tabi olacak. Kritik olan konu; ülkemizin milli maneviyatına tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YÖK son dakika: Üniversitelerde uzaktan (online) eğitim kalktı mı? 2022-2023 üniversitelerde yüz yüze mi olacak?
- KPSS 2022/9 tercih nasıl yapılır? 2022 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temizlik görevlisi şartları neler?
- TSK tayin atama sonuçları açıklandı mı? 2022 TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? (Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri)
- BDDK son dakika: İhtiyaç kredisi vadesi kaç ay oldu? 50.000 TL - 100.000 TL arası ve 100.000 TL üzeri vade sayısı...
- POMEM yedek listesi son dakika: 28. Dönem POMEM yedek kaça kadar gelir? 2022 POMEM yedek sonuçları açıklandı mı?
- Van'da deprem! AFAD son dakika duyurdu! 10 Haziran Van deprem merkez üssü neresi? Son depremler listesi...
- Ve açıklandı: 28. Dönem POMEM sonuçları sorgulama: 2022 EGM PA POMEM mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
- Karneler ne zaman verilecek? Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek 2022?
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA POMEM sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı...
- Asgari ödeme tutarı değişti mi, ne kadar oldu? Asgari ödeme sınırı düşürüldü mü, yükseldi mi?
- BDDK son dakika açıklaması: Tüketici kredisi vade sayısı ne kadar, kaç ay oldu? Tüketici kredisi vade sayısı düşürüldü mü, arttı mı?