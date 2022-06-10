Okulda dansöz skandalı! Bakan Özer yeni gelişmeyi duyurdu! Rezil görüntülerin önünü kesen uygulama devreye girdi

Bursa'da devam eden 510 milyon liralık eğitim yatırımı olduğunu hatırlatan Bakan Özer, "Bursa'da devam eden yatırım miktarı 510 milyon lira civarında. Yeni okul yapımı, güçlendirme, büyük onarımlar olmak üzere. Bugün bu yatırıma 1,7 milyar liralık yeni ilave koyarak Bursa'nın eğitim yatırımını 2.2 milyara çıkartmış bulunuyoruz. Burada en büyük öncelik yatırımı 64 tane bağımsız ana okulu ile okul öncesi eğitime veriyoruz. Oranları arttırmak için büyük çaba sarf ediyoruz.