CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bylock'çu eski başdanışmanı Fatih Gürsul için ikinci karar
FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik davada daha önce 10,5 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un yeniden yargılandığı dava da karara bağlandı. Mahkeme ikinci kez yapılan yargılamada bu kez Gürsul'a "FETÖ üyeliğinden" 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Gürsul avukatlarıyla birlikte katıldı. Fatih Gürsul son savunmasında, davanın siyasi bir dava olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğu için yargılandığını iddia ederek, beraatına karar verilmesini istedi.
Fatih Ulaş'ın haberine göre Mahkeme heyeti ise "silahlı terör örgütü üyeliğinden" Gürsul'a önce 5 yıl hapis cezası verildi. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında cezada artırım yapılarak 7,5 yıl hapis cezasına çıkarıldı. Daha sonra sanığın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınarak cezada indirim yapıldı ve sonuç olarak 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
28 BİN 66 KEZ BYLOCK ERİŞİMİ
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkan Doç. Dr. Fatih Gürsul, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) yapılanmasına ilişkin davada yargılanmış ve FETÖ üyeliğinden 10,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin gerekçeli kararında Gürsul'un, ana muhalefet partisinin genel başkan başdanışmanı olarak görev yapmasına dikkat çekilmiş, konumu itibariyle örgüte sağlayabileceği yarar göz önüne alınarak, cezasında artırım yapılmıştı. Kararda, Gürsul'un cep telefonunun internet hattı üzerinden 11 Ağustos 2014 - 30 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 bin 66 kez ByLock erişimi sağladığı tespitine de yer verilmişti.
İSTİNAF UYGUN GÖRDÜ, YARGITAY BOZDU
Davaya ilişkin istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı hukuka uygun bulmuş, ancak Yargıtay bozma kararı verip, Gürsul'u da tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, tahliye etmişti. Mahkeme heyeti son olarak, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden görülen davada sanıkların dosyalarını ayırıp, tek tek yargılama yapma kararı almıştı.
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