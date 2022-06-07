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Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi Külliye'de kabul edecek! Saati belli oldu

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Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi Külliye’de kabul edecek! Saati belli oldu

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek. Söz konusu görüşme Başkan Erdoğan'ın günlük programında yer almıyordu.

Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul edecek.

Söz konusu görüşme Başkan Erdoğan'ın günlük programında yer almıyordu.

Görüşmenin saat 14.00'te başlaması planlanıyor.

İki lider en son geçtiğimiz ramazan ayında Beştepe'deki Özbek Otağı'nda iftar yemeğinde bir araya gelmişti.



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