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Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2022
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Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

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