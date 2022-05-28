29 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Van'da güvenlik önlemi! Gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

Van'da güvenlik önlemi! Gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2022
ABONE OL
Van’da güvenlik önlemi! Gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

Van'da, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA