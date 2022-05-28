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Son dakika | Pençe-Kilit operasyonundan acı haber! 1 asker şehit oldu

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Giriş Tarihi: 28.05.2022 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
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Son dakika | Pençe-Kilit operasyonundan acı haber! 1 asker şehit oldu

Son dakika haberi...Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Hasan ÇATAL şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

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