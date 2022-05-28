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Eren Abluka-13 operasyonu başladı!

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Giriş Tarihi: 28.05.2022 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
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Eren Abluka-13 operasyonu başladı!

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde “EREN ABLUKA-13 (MUŞ-ŞENYAYLA) ŞEHİT J.ÜTĞM. İSMAİL MORAY” operasyonu başlatıldı.

Muş'ta 565 personelin katılımıyla Eren Abluka-13 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan *565* personel *39* operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Şenyayla bölgesinde yapılan arama ve tarama çalışmalarında *6* sığınak ve *17* avcı boy çukuru tespit edildi. Sığınak ve avcı boy çukurlarında yapılan aramalar sonucunda;

-(150) gr. patlayıcı madde,
- (1) adet makineli tüfek sabitleme aparatı,
- (1) adet makineli tüfek mayonu,
- (1.000) adet kök hint keneviri,
- (728) adet pil,
- (27) çift ayakkabı,
- (6) parça leşker kıyafeti,
- (15) kg. muhtelif gıda, giyim ve inşaat malzemesi ele geçirilerek emniyetli bir
şekilde imha edildi.

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