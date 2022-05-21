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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından 'Tacikistan' açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından ’Tacikistan’ açıklaması

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı'nca, Tacikistan’ın Dağlık Badahşan Özerk Bölgesinde meydana gelen olaylarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

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