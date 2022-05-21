Selçuk Tepeli kovuldu mu? Selçuk Tepeli'nin bardak videosu sonrası işine son mu verildi? FOX TV Ana Haber'den kovuldu mu?
Selçuk Tepeli FOX TV'den kovuldu mu? FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, canlı yayın esnasında sinirlenerek önce kalemi ardından da masada duran bardağı fırlattı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki toplarken, Selçuk Tepeli'nin kovulup kovulmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Selçuk Tepeli kovuldu mu? Selçuk Tepeli'nin bardak videosu sonrası işine son mu verildi? FOX TV Ana Haber'den kovuldu mu? İşte ayrıntılar...
Selçuk Tepeli kovuldu mu? Canlı yayın esnasında sinirlenip bağırıp kalemi kağıdı fırlattıktan sonra bardağı fırlatan Selçuk Tepeli, izleyicisine saygıyı hiçe sayan bir yayına imza attı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler büyürken, Selçuk Tepeli'nin kovulduğu iddia edildi. Peki, Selçuk Tepeli kovuldu mu? Selçuk Tepeli'nin bardak videosu sonrası işine son mu verildi? FOX TV Ana Haber'den kovuldu mu? İşte detaylar...
SELÇUK TEPELİ KOVULDU MU?
FOX Ana Haber'in dün akşamki yayınında izleyenleri şoke eden Selçuk Tepeli, sinirlenip bağırarak önce kalemi hızlıca masaya fırlattı, daha sonra masada duran bardağı kameraya fırlattı.
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği de Twitter hesabı üzerinden Selçuk Tepeli'ye seslenerek, "Sunuculuk, şovmenlik değildir. Haber merkezi, kabare değildir. Canlı yayında rejideki emekçilere, kameramanlara bağırmak, kalem ve bardak fırlatmak; emeğe saygısızlıktır. Rejidekileri ve kameramanları dublör olarak görmek terbiyesizliktir. Haddini bil Selçuk Tepeli!" mesajını paylaştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Selçuk Tepeli kovuldu mu? Selçuk Tepeli'nin bardak videosu sonrası işine son mu verildi? FOX TV Ana Haber'den kovuldu mu?
- 3600 ek göstergede formül netleşiyor: Memur ve emeklinin beklediği haber geldi! 600-800 puan eklenecek! Üç ara kademede...
- %0,89, %0,99 konut kredisi şartları belirlendi! Düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? Tüm detaylar...
- EKPSS tercih takvimi açıklandı mı? 2022 2. engelli memur tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM son açıklamalar...
- ÖSYM tarihi duyurdu: KPSS başvurusu başladı mı? 2022 lise, ön lisans, lisans KPSS başvuruları ne zaman? Sınav ücreti...
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanır?
- İstanbul'da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 21-22 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da yağış olacak mı?
- Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Yeni Malatyaspor FB maçı hangi kanalda?
- Maymun çiçeği hastalığı hangi ülkelerde görüldü? Maymun çiçeği virüsü tedavisi var mı, belirtileri neler?
- FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Haziran ayı FED faiz kararı belli oldu mu?
- KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? KPSS sınavı ne zaman uygulanacak?
- TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tayin tarihleri belli oldu mu?