21 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Selçuk Tepeli kovuldu mu? Selçuk Tepeli'nin bardak videosu sonrası işine son mu verildi? FOX TV Ana Haber'den kovuldu mu?

Selçuk Tepeli kovuldu mu? Selçuk Tepeli'nin bardak videosu sonrası işine son mu verildi? FOX TV Ana Haber'den kovuldu mu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2022 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
ABONE OL
Selçuk Tepeli kovuldu mu? Selçuk Tepeli’nin bardak videosu sonrası işine son mu verildi? FOX TV Ana Haber’den kovuldu mu?

Selçuk Tepeli FOX TV'den kovuldu mu? FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, canlı yayın esnasında sinirlenerek önce kalemi ardından da masada duran bardağı fırlattı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki toplarken, Selçuk Tepeli'nin kovulup kovulmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Selçuk Tepeli kovuldu mu? Selçuk Tepeli'nin bardak videosu sonrası işine son mu verildi? FOX TV Ana Haber'den kovuldu mu? İşte ayrıntılar...

Selçuk Tepeli kovuldu mu? Canlı yayın esnasında sinirlenip bağırıp kalemi kağıdı fırlattıktan sonra bardağı fırlatan Selçuk Tepeli, izleyicisine saygıyı hiçe sayan bir yayına imza attı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler büyürken, Selçuk Tepeli'nin kovulduğu iddia edildi. Peki, Selçuk Tepeli kovuldu mu? Selçuk Tepeli'nin bardak videosu sonrası işine son mu verildi? FOX TV Ana Haber'den kovuldu mu? İşte detaylar...

SELÇUK TEPELİ KOVULDU MU?

FOX Ana Haber'in dün akşamki yayınında izleyenleri şoke eden Selçuk Tepeli, sinirlenip bağırarak önce kalemi hızlıca masaya fırlattı, daha sonra masada duran bardağı kameraya fırlattı.

Bardaktaki suyun bir kısmı kameralara gelirken, dönüşte bardak kırmasıyla ilgili bir şey söylemeden haber sunmaya devam eden Selçuk Tepeli'nin FOX TV'den kovulduğu iddia edildi. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

İZLEYİCİ VE EKİP ARKADAŞLARINI HİÇE SAYDI

Sinirlenip bağırdı kalemi kağıdı fırlattı, yetmedi bardağı devirdi. FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli yayın ahlakını, izleyicisine saygıyı hiçe sayan bir yayına imza attı.

Sunduğu habere sinirlenen tepelinin hareketleri sosyal medyada da büyük tepki çekti. Tepeli'yi "şovmenlik" yapmakla suçlayan sosyal medya kullanıcıları Radyo Televizyon Üst Kurulu'nu etiketlediği paylaşımlarla FOX TV ve Tepeli'ye tepki gösterdi.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği de Twitter hesabı üzerinden Selçuk Tepeli'ye seslenerek, "Sunuculuk, şovmenlik değildir. Haber merkezi, kabare değildir. Canlı yayında rejideki emekçilere, kameramanlara bağırmak, kalem ve bardak fırlatmak; emeğe saygısızlıktır. Rejidekileri ve kameramanları dublör olarak görmek terbiyesizliktir. Haddini bil Selçuk Tepeli!" mesajını paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA