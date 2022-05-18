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Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bakanlığın paylaşımında, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!” denildi.

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